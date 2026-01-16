KORT vrijdag: man beroofd van exclusief horloge in Amsterdam Nieuw-West

(Beeld ter illustratie)

Het slachtoffer parkeert rond 00.30 zijn auto op een parkeerterrein aan de Lakenhalstraat, vlakbij metrostation de Postjesweg in Amsterdam Nieuw-West. Op het moment dat hij uitstapt, komt er een motorscooter met twee personen op hem af rijden. De bijrijder stapt af, rent op het slachtoffer af en richt vervolgens een vuurwapen op hem. Onder dreiging van het vuurwapen moet de man op de grond gaan liggen en worden er diverse persoonlijke spullen afgenomen, waaronder een exclusief horloge.



Het slachtoffer bleef ongedeerd. De verdachten gingen er op de motorscooter vandoor en zijn niet meer aangetroffen. De recherche is een onderzoek gestart en zoekt getuigen en camerabeelden.