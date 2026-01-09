KORT vrijdag: Snapchat-dealer opgepakt in onderzoek naar online drugshandel

De politie Eersel – De Kempen bericht vrijdag op Instagram dat er ongeveer 2 kilo 2-MMC en bijna 2 kilo ketamine, ruim 680 xtc-pillen, bijna 250 gram cocaïne en 200 gram MDMA in beslag is genomen. Er zijn ook meerdere horloges en een flink geldbedrag in beslag genomen. Hoeveel geld, zegt de politie niet.

De verdachte zit nog vast en hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Beide vrouwen zijn weer op vrije voeten.

Woning in Amsterdam-West dicht na vondst vuurwapens en grote partij drugs

Een woning aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is donderdag op last van burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten omdat in de woning vier vuurwapens en een grote partij drugs werd aangetroffen.



Volgens AT5 werden de drugs en vuurwapens gevonden toen de politie het pand binnenviel. Om wat voor soort en hoeveel drugs het exact gaat, is onduidelijk. Wel staat op de site van de gemeente dat het om een grote hoeveelheid drugs gaat.

‘De aanwezigheid van een grote hoeveelheid drugs kan leiden tot onveiligheid voor omwonenden vanwege overlast, brandgevaar en ripdeals’, staat in een persbericht. ‘Om de openbare orde en veiligheid onmiddellijk te herstellen wordt de woning per direct gesloten.’

Minderjarigen vast na valse bommeldingen in Groningen en Drenthe

De politie heeft donderdag twee minderjarigen aangehouden in een onderzoek naar valse bommeldingen in Groningen en Drenthe. De verdachten zullen worden verhoord.

Donderdagochtend rond 09.20 kreeg de politie de eerste melding van een scholenlocatie aan de Beetslaan in Hoogezand. Meerdere eenheden gingen ter plaatse en het pand is ontruimd geweest. De leerlingen van twee scholen zijn op een locatie in de buurt opgevangen.

In het uur na de eerste meldingen, kreeg de politie vijf andere valse meldingen. Het ging om drie andere scholen in de provincie Groningen: twee in Hoogezand en één in de stad Groningen. Daarnaast gaat het om een school in Emmen en een woonlocatie in Eelde. Deze locaties zijn niet ontruimd geweest.

De politie is direct een onderzoek gestart naar wie betrokken zijn bij het doen van deze valse en strafbare meldingen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.