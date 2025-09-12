KORT vrijdag: Zutphenaren opgepakt met vuurwapens en drugs | Man gewond bij schietpartij in Zwolle
Een 40-jarige man uit Zutphen is woensdag bij een verkeerscontrole aangehouden vanwege drugshandel en rijden onder invloed van drugs. In zijn voertuig werd een grote hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Dit gaf aanleiding om ook zijn woning en twee andere woningen te doorzoeken. Hier werden vier vuurwapens, een grote hoeveelheid hard- en softdrugs en zwaar verboden vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen.
Een bewoner van een van de doorzochte woningen, een 35-jarige man uit Zutphen, is aangehouden op verdenking van drugshandel en bezit van vuurwapens. Beide verdachten zitten op dit moment nog vast en worden verhoord.
Man (22) gewond bij schietpartij in Zwolle
Bij een schietpartij op de Geleen in de Zwolse wijk Aa-landen is maandagavond rond 18.30 een 22-jarige man uit Zwolle gewond geraakt. Dat meldt de politie donderdagavond. Op dit moment is het nog onduidelijk of er één of meerdere verdachten betrokken zijn. De politie is op zoek naar meer informatie over de vluchtroute en eventuele vervoersmiddelen.
Wat er precies is gebeurd is en wat de aanleiding voor het schietincident is, is nog onduidelijk.