KORT vrijdag: Zutphenaren opgepakt met vuurwapens en drugs | Man gewond bij schietpartij in Zwolle

Een bewoner van een van de doorzochte woningen, een 35-jarige man uit Zutphen, is aangehouden op verdenking van drugshandel en bezit van vuurwapens. Beide verdachten zitten op dit moment nog vast en worden verhoord.

Man (22) gewond bij schietpartij in Zwolle

Bij een schietpartij op de Geleen in de Zwolse wijk Aa-landen is maandagavond rond 18.30 een 22-jarige man uit Zwolle gewond geraakt. Dat meldt de politie donderdagavond. Op dit moment is het nog onduidelijk of er één of meerdere verdachten betrokken zijn. De politie is op zoek naar meer informatie over de vluchtroute en eventuele vervoersmiddelen.

Wat er precies is gebeurd is en wat de aanleiding voor het schietincident is, is nog onduidelijk.