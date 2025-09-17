17 september 2025
KORT woensdag: Explosie en uitslaande brand na aanslag in Rotterdam
Dinsdagavond omstreeks 23.20 werd er een explosie gemeld aan de Verschoorstraat in Rotterdam-Zuid. Door de explosie ontstond er een uitslaande brand in een woning op de begane grond. De woning is geheel verwoest door de vlammen. Bij de brand raakte één vrouw lichtgewond, zij is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.
(Beeld JBMedia)
Aan sporen is te zien dat er waarschijnlijk sprake was van een aanslag. De politie vond op de stoep delen van een flesje en mogelijk van een stuk zwaar vuurwerk. Over een dader is niets bekend geworden.