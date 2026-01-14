14 januari 2026

KORT woensdag: straat in Amsterdam Nieuw-West deels afgezet na melding schoten

Een deel van de Louis Couperusstraat in Amsterdam-Slotermeer is dinsdagavond afgezet na de melding van een schietpartij. Het is nog onduidelijk of er daadwekelijk geschoten is. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, kogelhulzen en verdachten aangetroffen.