14 januari 2026
KORT woensdag: straat in Amsterdam Nieuw-West deels afgezet na melding schoten
Een deel van de Louis Couperusstraat in Amsterdam-Slotermeer is dinsdagavond afgezet na de melding van een schietpartij. Het is nog onduidelijk of er daadwekelijk geschoten is. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, kogelhulzen en verdachten aangetroffen.
(Beeld: Mizzle Media)
Meerdere politie-eenheden kwamen rond 19.00 met spoed ter plaatse. Een groot gebied is met lint afgezet en de Forensische Opsporing kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Enige tijd heeft er boven het gebied een politiehelikopter gehangen.