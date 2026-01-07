KORT woensdag: veel schade na explosie en brand bij woning in Naarden

De bewoners waar de explosie en brand was konden via de achterzijde van de woning zich in veiligheid brengen en bleven ongedeerd. De schade is echter enorm. Ook de woningen van de naaste buren moesten tijdelijk ontruimd worden. Bluspogingen werden aanvankelijk verricht door omstanders, waarna de brandweer het overnam. Het is de brandweer uiteindelijk gelukt de brand te blussen.

De politie is een onderzoek gestart en is daarbij ook op zoek naar getuigen of naar beelden van deurbelcamera’s waarop mogelijk personen kort of direct na de explosie aan de Thierensweg zijn te zien die bijvoorbeeld hard wegrennen. Over een aanleiding voor de aanslag is nog niets bekend.