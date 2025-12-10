10 december 2025
KORT woensdag: Vierde verdachte explosies Amsterdam vast
De politie in Amsterdam heeft woensdagochtend een vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de explosies bij meerdere horecazaken van de Pizzabakkers in Amsterdam. Het is een 19-jarige jongen. Hij is verdacht van betrokkenheid bij een poging tot explosie aan de Plantage Kerklaan in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 september 2025.
Hij is in de vroege ochtend aangehouden op de openbare weg in de gemeente Haarlemmermeer. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie heeft nog meer verdachten op het oog. Eerder zijn al een 14-jarige, 17-jarige en een 24-jarige verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot explosie aan de Plantage Kerklaan.