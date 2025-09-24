24 september 2025

KORT woensdag: Zwolse woning deels verwoest door explosie

In Zwolle zijn twee woningen zeer zwaar beschadigd na een ontploffing. Dat gebeurde rond 02.30 aan de Oelerbeek. Bij een woning is een groot deel van de gevel, inclusief kozijnen en ramen geheel vernield en werd de voordeur eruit geblazen. De bewoners waren aanwezig, maar bleven ongedeerd.