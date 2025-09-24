24 september 2025
KORT woensdag: Zwolse woning deels verwoest door explosie
In Zwolle zijn twee woningen zeer zwaar beschadigd na een ontploffing. Dat gebeurde rond 02.30 aan de Oelerbeek. Bij een woning is een groot deel van de gevel, inclusief kozijnen en ramen geheel vernield en werd de voordeur eruit geblazen. De bewoners waren aanwezig, maar bleven ongedeerd.
Ook de woning ernaast raakte flink beschadigd door de klap. Een deel van een schutting is verdwenen. Volgens regionale zender Oost raakte een scooter bedolven onder de brokstukken. Er is niets bekend geworden over de dader of daders.