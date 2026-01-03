KORT zaterdag: explosie en brand bij woning in Purmerend



Uit buurtonderzoek van de politie blijkt dat er kort voor de explosie één persoon aan kwam lopen. Mogelijk is deze persoon betrokken bij het incident. Op dit moment is er volgens de politie nog geen duidelijk signalement. Dit kan veranderen zodra het buurtonderzoek is afgerond.

Drie nepagenten aangehouden voor oplichting

De politie heeft vrijdagmiddag een 28-jarige man en twee minderjarigen (een meisje en een jongen) aangehouden in Nijmegen. Zij worden ervan verdacht dat ze als nepagenten een kwetsbare man uit Nijmegen hebben opgelicht. Het slachtoffer is hierdoor veel geld kwijtgeraakt.



De drie verdachten zitten vast voor nader onderzoek. Om de voortgang van het onderzoek niet te belemmeren zit het drietal in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.