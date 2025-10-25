KORT zaterdag: Man in ziekenhuis na schietpartij Amsterdam
In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Amsterdam-Slotervaart een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. De schietpartij vond rond 00.30 plaats in of vlak bij de Jacques Veltmanstraat. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.
(Beeld: Mizzle Media / Mexx van der Lieuw)
Het slachtoffer is direct door het toegesnelde ambulancepersoneel behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Ondertussen zette de politie de straat volledig af. Volgens AT5 zocht het slachtoffer op de fatbike hulp bij de taxichauffeur die daarna 112 belde. De taxi en de fatbike die vlak bij elkaar stonden zijn onderzocht. Er is voor zover bekend niemand gearresteerd.