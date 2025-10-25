25 oktober 2025

KORT zaterdag: Man in ziekenhuis na schietpartij Amsterdam

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Amsterdam-Slotervaart een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. De schietpartij vond rond 00.30 plaats in of vlak bij de Jacques Veltmanstraat. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.