27 december 2025

KORT zaterdag: Gewonden bij steekpartij na optreden Broederliefde (UPDATE2)

Bij een steekpartij na afloop van een optreden van de hiphopgroep Broederliefde in Ahoy in Rotterdam zijn een jongen van 15 en een man van 23 jaar gewond geraakt. Volgens de politie is de 15-jarige binnen in Ahoy gestoken en het andere slachtoffer op het plein buiten.

De politie zegt te zoeken naar één dader. Er is niemand aangehouden. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn naar een ziekenhuis gebracht

Verdwenen man in Amsterdam weer terecht

In Amsterdam is een vrijdagavond vermiste man weer aangetroffen. De politie had een opsporingsbericht uit laten gaan over een 43-jarige man die sinds de avond van tweede kerstdag wordt vermist. Hij verliet rond 22.45 zijn woning in Amsterdam-Zuid en was enige tijd spoorloos.

