27 december 2025

KORT zaterdag: Gewonden bij steekpartij na optreden Broederliefde (UPDATE2)

Bij een steekpartij na afloop van een optreden van de hiphopgroep Broederliefde in Ahoy in Rotterdam zijn een jongen van 15 en een man van 23 jaar gewond geraakt. Volgens de politie is de 15-jarige binnen in Ahoy gestoken en het andere slachtoffer op het plein buiten.