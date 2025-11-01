KORT zaterdag: Dode na schietpartij in Rotterdamse woning (UPDATE)
Zaterdagmorgen vroeg is in Rotterdam een 41-jarige man overleden in een woning op de Zevenkampse Ring in Rotterdam-Alexander in het oosten van de stad. Volgens de politie werd hij neergeschoten. Hulpdiensten werden rond 05.00 gealarmeerd en hebben vergeefs geprobeerd het leven van het slachtoffer te redden.
(Beeld: MediatTV)
In de woning waren twee andere jonge mannen van 16 en 18 jaar uit Ridderkerk aanwezig. Zij zijn aangehouden. Later is ook nog een 33-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. De rol en betrokkenheid van de aangehouden verdachten wordt nog onderzocht. Er is een groot opsporingsonderzoek gestart. Waarschijnlijk volgens nog meer aanhoudingen.
Ramkrakers laten buit achter op straat
Een ramkraak bij een drogisterij in het Brabantse Hapert is in de nacht van vrijdag op zaterdag mislukt doordat de eigenaresse wakker werd en even na 03.30 de politie waarschuwde. De daders parkeerden een auto op de stoep vlak naast de winkel en sloegen de ruiten in met voorhamers.
Uiteindelijk lieten ze auto en de buit op straat achter. Ze zijn voortvluchtig, het gaat om twee kleine mannen in donkere kleding. Het merk van de auto was afgeplakt.