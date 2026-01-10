KORT zaterdag: Verdachte pakketten aangespoeld op Terschelling | Cocaïnewasserij ontmanteld in Brabant

(Beeld uit archief)

Hoeveel mensen zijn gearresteerd, is niet bekend. Ook over het onderzoek heeft de politie niets vermeld. In een cocaïnewasserij wordt cocaïnepasta omgezet in het snuifbare cocaïnezout. Vaak is de cocaïnepasta verwerkt in consumentenproducten zoals shampoo of kleding.

Terschelling: cocaïne aangespoeld

Zaterdagochtend zijn rond 09.30 voor het strand van Terschelling meerdere onbeheerde pakketten aangetroffen, waarschijnlijk cocaïne. De pakketten waren volgens de FIOD verpakt in plastic zakken en het totale gewicht wordt geschat op enkele honderden kilo’s.

Na een melding heeft de politie de pakketten veiliggesteld en overgedragen aan het HARC-team in Noord-Nederland, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD en politie onder leiding van het Openbaar Ministerie.