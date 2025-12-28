 Meteen naar de content
28 december 2025

KORT zondag: beschieting en explosie bij wooncomplex in Hoofddorp

Bij een appartementencomplex aan het Hof van Pampus in Hoofddorp heeft zaterdagnacht een explosie plaatsevonden. Zaterdagmiddag werd het gebouw ook al beschoten. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

Zaterdag rond 13.00 kwam er een melding binnen dat het gebouw was beschoten. De explosie vond een halve dag later plaats rond 01.45. Door de explosie raakte de voordeur van een van de woningen beschadigd. Voor de explosie is zwaar vuurwerk gebruikt.

De recherche doet onderzoek naar beide incidenten en onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken. 

