KORT zondag: meerdere wapens en wiet gepakt in Vlissingen

De inval werd gedaan naar aanleiding van binnengekomen informatie. Nadat de woning werd binnengevallen werd in het pand de bewoner aangetroffen. Hij werd aangehouden. De agenten zagen bij binnenkomst direct een vuurwapen liggen en ook vonden ze munitie.



Bij de doorzoeking van de woning trof de politie een hoeveelheid cannabis, maar ook wapens en munitie aan, waaronder een handboog, een kruisboog en verschillende (onderdelen van) vuurwapens. Mogelijk gaat het gedeeltelijk om bibi guns (airsoft wapens/balletjespistolen die op echte wapens lijken), maar alle aangetroffen vuurwapens worden onderzocht op echtheid. Daarom zijn alle aangetroffen wapens en munitie in beslag genomen door de politie.

Toen de agenten de woning wilden verlaten kwam juist een tweede bewoner aan. Dit betrof een vrouw. Zij is ook aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Het tweetal, waarvan de politie de leeftijden niet vermeldt vanwege de privacy van de verdachten, is in verzekering gesteld, ze zitten dus nog vast. De verdachten worden door rechercheurs verhoord.

Dode en twee gewonden bij steekpartij in Schalkwijk

Bij een steekpartij in een woning aan de Provincialeweg in Schalkwijk (gemeente Houten) is zaterdagavond een persoon om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer en de verdachte raakten gewond en zijn in het ziekenhuis behandeld.

De steekpartij vond rond 22.40 plaats in de relationele sfeer. De drie kenden elkaar. De politie doet onderzoek naar de toedracht.