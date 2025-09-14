14 september 2025
Kort zondag: aanhouding na explosie in Geleen (UPDATE)
Bij een woning in Geleen heeft zaterdagavond een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Er is daarna een verdachte aangehouden.
Explosie
De explosie vond plaats bij een woning aan de Haspengouw in Geleen, om 23.05. De politie meldt dat ze daarna de omgeving heeft afgezet en een sporen- en buurtonderzoek heeft uitgevoerd.
Aanhouding
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in verband met de ontploffing een persoon aangehouden, die verdacht wordt betrokken te zijn bij een explosie. Dit laat ze zondagmiddag weten. Het gaat om een man van 56 jaar, uit Geleen.