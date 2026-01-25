KORT zondag: gewonde na schietpartij in Amsterdam-Slotermeer

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

De politie ontving rond 20.35 een melding van een schietpartij, maar trof ter plaatse alleen hulzen en bloedsporen aan. Tijdens een zoektocht daarna werd het slachtoffer op een andere locatie gevonden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De dader is spoorloos. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

Mannen aangehouden na schietpartij in café Heerlen

De politie heeft zaterdagnacht twee mannen aangehouden na een schietpartij in een café op de Pancratiusstraat in Heerlen. Niemand raakte gewond. Rond 03.00 kwam bij de politie een melding binnen dat er mogelijk geschoten was in het café aan de Pancratiusstraat. Direct daarna was een persoon het café uitgelopen. Uit onderzoek bleek dat er inderdaad een schot was gelost.



De persoon die uit het café was vertrokken kon kort daarna op de Elfmorgenstraat in Heerlen aangehouden worden. Het gaat om een 50-jarige man uit Heerlen. Later werd nog een tweede verdachte, een 38-jarige man uit Beek en Donk, aangehouden. Dat gebeurde in een voertuig op de Rijksweg Zuid ter hoogte van Kelpen-Oler. Hij bleek volgens de politie ook bij het incident betrokken.



De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is. Er zijn verschillende getuigen gehoord en tactisch en forensisch onderzoek moet duidelijkheid geven over wat er precies gebeurd is.