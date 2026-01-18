KORT zondag: man vast na ‘ingrijpend incident’ met meerdere gewonden in Lisse

De politie kreeg rond 02.42 een melding van een ‘ingrijpend incident’ aan de Jozef Israëlsstraat in Lisse. Hierbij raakten drie personen zwaargewond, waaronder de verdachte. Zij zijn alle drie met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte is direct aangehouden en zit inmiddels in voorlopige hechtenis. De politie is een onderzoek gestart naar het incident. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Burgemeester Jasper Nieuwenhuizen: ‘Ik ben enorm geschrokken van wat zich vannacht heeft afgespeeld in de Jozef Israëlsstraat. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ik wil hen danken voor hun inzet vannacht. Ik wens de betrokkenen heel veel sterkte. We houden nauw contact met de politie over het lopende onderzoek.’