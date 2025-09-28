KORT zondag: overval op legale wietkwekerij Hellevoetsluis

Hoeveel kilo softdrugs er mee is genomen is nog onduidelijk. De NOS meldt dat er tijdens de overval één persoon aan het werk was in de kwekerij. De politie gaat uit van twee overvallers en doet nader onderzoek.

Het is de vierde keer dat bij het bedrijf CanAdelaar ingebroken is. De eerste keer was in februari 2024, de tweede keer in maart 2025. Vorige week werden twee verdachten van 16 en 20 uit Roermond op heterdaad aangehouden tijdens een inbraakpoging.