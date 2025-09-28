KORT zondag: overval op legale wietkwekerij Hellevoetsluis
Aan de Middelweg in Hellevoetsluis is zondagochtend rond 06.00 een legale wietkwekerij overvallen. De overvallers hebben de gehele productievoorraad in een witte bakwagen geladen en zijn er vandoor gegaan. Er zijn geen gewonden gevallen.
Hoeveel kilo softdrugs er mee is genomen is nog onduidelijk. De NOS meldt dat er tijdens de overval één persoon aan het werk was in de kwekerij. De politie gaat uit van twee overvallers en doet nader onderzoek.
Het is de vierde keer dat bij het bedrijf CanAdelaar ingebroken is. De eerste keer was in februari 2024, de tweede keer in maart 2025. Vorige week werden twee verdachten van 16 en 20 uit Roermond op heterdaad aangehouden tijdens een inbraakpoging.