KORT zondag: politie onderzoekt schietpartij in Hengelo

Op beelden van 112Twente is te zien dat er twee kogelhulzen op straat zijn veiliggesteld. De plaats delict is door de politie ruim afgezet. Agenten droegen uit voorzorg kogelvrije vesten tijdens het onderzoek.

De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek en agenten spreken met getuigen om te achterhalen wat er precies is gebeurd.