KORT zondag: opnieuw explosie en ook brand bij woning in Almere

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, leek de schade aan de getroffen woning mee te vallen. Bij verder onderzoek constateerde de brandweer echter dat de brand via de spouwmuur was overgeslagen naar de naastgelegen woning. Een deel van de buitenmuur van die woning moest worden gesloopt omdat de vlammen uit de spouwmuur kwamen. Hierdoor ontstond forse schade aan de woning. Niemand raakte gewond.



Woensdagnacht vond bij dezelfde woning ook al een explosie plaats. Burgemeester Hein van der Loo besloot daarop tijdelijk cameratoezicht in te stellen bij de woning. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen.

Verdachte aangehouden na vondst dode in woning Beuningen

In een woning aan het Lijnzaadveld in Beuningen (Gelderland) is zaterdagnacht rond 03.00 een overleden persoon aangetroffen. Hulp mocht niet meer baten. Eén verdachte kon vrijwel direct worden aangehouden. De straat is afgezet voor forensisch sporenonderzoek. Wat er precies is gebeurd en wat het motief is, is nog onduidelijk.