11 januari 2026

KORT zondag: vrouw overleden na geweldsincident in woning Leiderdorp, man aangehouden

Een vrouw is zaterdagavond om het leven gekomen in een woning aan de Bolderikkamp in Leiderdorp. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Rond 19.30 kreeg de politie melding van een geweldsincident in een woning. Agenten kwamen snel ter plaatse en eenmaal in de woning troffen zij een overleden vrouw aan. In de woning waren geen andere personen aanwezig. Een man is aangehouden en wordt verhoord. De recherche doet onderzoek naar wat zich in de woning heeft afgespeeld.

