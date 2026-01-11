KORT zondag: vrouw overleden na geweldsincident in woning Leiderdorp, man aangehouden



Rond 19.30 kreeg de politie melding van een geweldsincident in een woning. Agenten kwamen snel ter plaatse en eenmaal in de woning troffen zij een overleden vrouw aan. In de woning waren geen andere personen aanwezig. Een man is aangehouden en wordt verhoord. De recherche doet onderzoek naar wat zich in de woning heeft afgespeeld.