2 september 2025

‘Kroongetuige Nabil B. had internetverbinding in zijn cel’

Kroongetuige Nabil B. had een iPad met internetverbinding en een opnameapparaatje in zijn cel. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekend gemaakt tijdens het hoger beroep in het Marengo-proces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, aldus NU.nl.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie zegt dat er momenteel onderzoek plaatsvindt naar de apparatuur. De advocaat van de kroongetuige heeft gezegd dat de iPad lange tijd is gedoogd. Ook zou onderzoek van de apparatuur niets strafbaars hebben opgeleverd.

Afgewezen

De straf van Nabil B. zou rond deze periode moeten zijn voltooid, maar een verzoek om hem in vrijheid te stellen is vooralsnog afgewezen, de reden daarvoor is niet duidelijk.

B. kreeg na het sluiten van een overeenkomst met justitie strafvermindering na het afleggen van belastende verklaringen over de vermeende criminele organisatie van Ridouan Taghi.

