‘Kroongetuige Nabil B. had internetverbinding in zijn cel’

Onderzoek Het Openbaar Ministerie zegt dat er momenteel onderzoek plaatsvindt naar de apparatuur. De advocaat van de kroongetuige heeft gezegd dat de iPad lange tijd is gedoogd. Ook zou onderzoek van de apparatuur niets strafbaars hebben opgeleverd.

Afgewezen

De straf van Nabil B. zou rond deze periode moeten zijn voltooid, maar een verzoek om hem in vrijheid te stellen is vooralsnog afgewezen, de reden daarvoor is niet duidelijk.

B. kreeg na het sluiten van een overeenkomst met justitie strafvermindering na het afleggen van belastende verklaringen over de vermeende criminele organisatie van Ridouan Taghi.