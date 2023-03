Kroongetuige Nabil B. heeft geen advocaten meer (UPDATE4)

Connect on Linked in

Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en medeverdachten, zit zonder advocaten. Dit maakte de voorzitter van de rechtbank dinsdagmorgen bekend. Advocaten Onno de Jong en Peter Schouten lieten de rechtbank enkele dagen terug weten dat zij geen advocaat van B. meer zijn.

Door @Wim van de Pol

De reden voor de breuk tussen de kroongetuige en de advocaten is niet aan de rechtbank doorgegeven. Nabil B. zei dat de stap van Schouten en De Jong aan hem ‘was medegedeeld’.

Nabil B. liet de rechtbank dinsdagochtend weten dat hij wel een toelichting wilde geven, maar dat dit wat hem betreft achter gesloten deuren moet plaatsvinden. ‘Om redenen van veiligheid’, aldus B.

De rechtbank trok zich daarop terug om over dit verzoek te overleggen. Later besloot de rechtbank dat B. achter gesloten deuren een toelichting over de breuk mag gaan geven.

Reden

Over de reden van het neerleggen van de verdediging is dus niets bekend. Het is opmerkelijk dat het afscheid tussen kroongetuige en advocaten ongeveer een week na de verschijning van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is gekomen.

Ook opmerkelijk is dat de kroongetuige zegt dat hij van plan is gewoon door te gaan als getuige. Op de vraag of hij binnenkort een nieuwe advocaat zal krijgen wilde hij ‘op dit moment’ geen antwoord geven.

Verhoor

Toen het verhoor werd hervat bleek al direct dat het ontbreken van een advocaat voor praktische problemen zorgt. De advocaten van verdachte Saïd Razzouki zouden vragen moeten gaan stellen over de verklaringen die B. heeft afgelegd aan justitie over de organisatie van Ridouan Taghi maar daarvan kwam het niet.

Advocaat Robert Dunsbergen sprak de vrees uit dat het ondervragingsrecht misschien beknot zou worden omdat de rechtbank sneller geneigd zou kunnen zijn vragen te beletten om de getuige te beschermen en er ‘een sfeer ontstaat van bij twijfel niet inhalen.’

Advocaat Robert van ’t Land zei de zekerheid te willen hebben dat de waardering van wat Nabil B. zegt op dezelfde manier gewogen zal worden als wanneer hij een advocaat had gehad. ‘Daar willen we niet bij vonnis achterkomen.’

‘Een beetje theoretische exercitie’, vond de voorzitter.

Doorgaan

Normaal gesproken proberen rechtbanken ten koste van alles te vermijden dat een verdachte zonder advocaat zit. Een advocaat is immers de enige die uitsluitend diens belangen in de gaten houdt. Nabil B. is behalve verdachte ook nog kroongetuige. Dat de rechtbank in dit geval toch door wil gaan zonder advocaat is bijzonder. De voorzitter sprak letterlijk enige malen de wens uit ‘door te willen gaan’.

Advocaat van ’t Land: ‘In elke andere zaak was dit nooit op deze wijze gegaan, en hier wel.’

Na de lunchpauze en overleg met Saïd Razzouki zeiden de advocaten dat gezien de loop van het verhoor het geen zin heeft om verder vragen te stellen aan de kroongetuige. Daarom schorste de rechtbank de zitting.