‘Kroongetuige verklaarde over aanslagen op Poolse supermarkten’

13 jaar Omdat hij als kroongetuige verklaringen tegen hemzelf en medeverdachten heeft afgelegd, zal het Openbaar Ministerie de strafeis verminderen. Volgens het AD wordt niet de “normale” strafeis van 26 jaar maar slechts 13 jaar.

De maximale korting op de eis die het Openbaar Ministerie mag aanbieden aan een kroongetuige is volgens de wet vijftig procent. Doorgaans keurt de rechtbank kroongetuigendeals goed en volgt dan de strafeis van het Openbaar Ministerie.

Morgen is er weer een zitting in het strafproces Eftermid waarin verdachten terechtstaan voor (dodelijke) aanslagen tegen de groep van drugsbaron Roger “Piet Costa” P. Dominique K. heeft elf kluisverklaringen afgelegd.

Opdrachtgever

K. heeft verteld voer en moord, een vergismoord en een voorbereiding voor een liquidatie, maar dus ook over de serie aanslagen op Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Tilburg.

Of hij over de opdrachtgever of over de uitvoerders van deze aanslagen heeft verklaard is nog afwachten. In februari 2023 veroordeelde de rechtbank in Alkmaar vijf mannen voor betrokkenheid bij deze aanslagen, die veelal met zware explosieven werden uitgevoerd.

In juni 2021 arresteerde de politie dit groepje.

Madfox

K. heeft de recherche ook verteld over explosies bij een reisbureau in Den Haag en drie beschietingen van panden: discotheek Madfox in Amsterdam, een Indiase supermarkt in Amsterdam en een woning in Eindhoven.

Ook vertelde K. over drie overvallen.

