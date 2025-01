21 januari 2025

Kruidenbad blijkt geen waterdichte smokkelmethode

In de afgelopen week zijn weer twee personen met kleine voorraden cocaïne tegengehouden op de luchthaven Johan Adolf Pengel (Zanderij) in Suriname. Zondag werd een man gepakt met zes pakken cocaïne met een brutogewicht van 4,2 kilo cocaïne in zijn handbagage.