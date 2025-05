Laatste man: de memoires van Stijn Franken

Franken was onder andere advocaat van Lucia de Berk, Volkert van der G. en Willem Holleeder.

Hij vertelt in het boek over wat er naar zijn mening goed, en vooral wat er fout ging en gaat en in het strafprocesrecht.

Franken is bezorgd over de verharding van het strafrechtklimaat en over de toename van het aantal levenslang gestraften. Hij ziet ook het gevaar dat Nederlanders het vertrouwen in het strafproces verliezen.

Franken kreeg een aantal jaren geleden te horen dat hij ernstig ziek is.