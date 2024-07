Landelijk recherchehoofd: ‘Criminelen beseffen inmiddels dat zij geweld niet moeten uitbreiden naar bovenwereld’

Connect on Linked in

De nieuwe hoofdcommissaris van de landelijke recherche denkt dat criminelen door de politieaanpak van de laatste jaren zich inmiddels realiseren dat zij geen geweld moeten toepassen in de bovenwereld. Dat zegt politiechef Rob van Bree zaterdag in Het Parool.

Beeld: Ridouan Taghi bij zijn uitlevering naar Nederland, vanuit Dubai.

Onverstandig

Van Bree antwoordt op vragen van de Amsterdamse krant over de zaak tegen Ridouan Taghi: ‘Ook criminelen zullen inmiddels beseffen dat het voor hun business onverstandig is het geweld uit te breiden naar de bovenwereld. Dan bundelen wij nationaal en internationaal onze krachten’, zegt hij.

Vervolgd

De politiebaas va de nieuwe Eenheid Landelijke Opsporing vertelt dat de opsporing van zware criminelen tegenwoordig zonder die samenwerking kansloos is: ‘De bepalende elementen in de criminelen structuren, onder wie behoorlijk wat Nederlanders die groot zijn in de cocaïne en in de synthetische drugs, besturen hun samenwerkingsverbanden vanuit het buitenland. Wij hebben ongelofelijk veel belang bij samenwerken met landen waar zij verblijven, zoals Dubai, Turkije en Marokko… We moeten samen zorgen dat onze criminelen daar worden vervolgd, of worden uitgeleverd.’

Bezorgd

Van Bree is ook bezorgd over het feit dat jonge jongens zich via sociale media laten werven voor criminaliteit, zoals het uithalen van coke uit de havens, het leggen van explosieven en het mee plegen van liquidaties: ‘We arresteren ons hier niet uit. We moeten natuurlijk blijven opsporen en vervolgen, maar cruciaal is een bredere aanpak om de meest ondermijnende netwerken te bestrijden.’