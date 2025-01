23 januari 2025

Lange arm van Trump gaat Nederlandse criminelen raken

De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump zullen flinke implicaties hebben voor georganiseerde criminaliteit die vanuit Nederland en België en bijvoorbeeld Dubai in de grootschalige cocaïnehandel opereren. Nederlandse en Europese politiediensten zouden wel eens profijt kunnen hebben van de nieuwe wind die in Washington is gaan waaien.