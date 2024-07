Lange celstraffen voor gijzelende drugscriminelen

Connect on Linked in

Een groep criminelen is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Zij maakten zich schuldig aan gijzelingen, waarbij slachtoffers werden mishandeld. Het zou zijn gegaan om conflicten rond de handel in harddrugs, schrijft Tubantia.

Beeld: de rechtbank in Almelo

Vastgehouden

Volgens de rechtbank in Almelo had Hengeloër D. (27) de leiding en waren stadsgenoten B. (25) en S. (52) zijn linker- en rechterhand. Het ene slachtoffer werd op 22 maart 2023 vastgehouden en geslagen. Na 12 uur opsluiting en het betalen van 10.000 euro losgeld, werd hij vrijgelaten. Een week later werd het andere slachtoffer gegijzeld. Hij werd 18 uur in de kelder opgesloten en mishandeld. Hij moest 4000 euro betalen. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om conflicten rond de handel in harddrugs.

Betrokken

De drie medeverdachten kwamen ook uit Hengelo, bericht Tubantia. Zij waren bij de ene of de andere gijzeling betrokken. De rechtbank legde hen celstraffen op tussen de 1,5 en 3,5 jaar. De zevende veroordeelde is Bas L. uit Hengelo.

De 76-jarige man – alias ‘Opa Bas’ – hoeft niet terug naar de gevangenis. Volgens de rechtbank is hij medeplichtig. L. lokte een van de slachtoffers naar zijn huis. L. was cocaïneverslaafd en zou voor 20 euro aan coke krijgen als hij het slachtoffer zou bellen. Naar eigen zeggen kwam hij zo in de greep van drugscriminelen. Hij zat 197 dagen in voorarrest. Als hij nog eens de fout in gaat, moet hij nog 103 dagen uitzitten.