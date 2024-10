Lange gevangenisstraffen voor hoofdverdachten in Belgische Sky ECC-drugszaak

Veroordeeld De rechtbank in Brussel heeft de hoofdverdachten in dit Sky ECC-dossier veroordeeld tot gevangenisstraffen van 7 tot 17 jaar. Andere beklaagden, onder wie een ex-politieman, zullen celstraffen uitzitten die variëren van 14 maanden tot 15 jaar. De daders maakten allemaal deel uit van verschillende drugsbendes die samen een groot crimineel netwerk vormden met tentakels tot in Zuid-Amerika en Marokko. Dit meldt VRT Nieuws.

Negen beklaagden werden vrijgesproken. Een van hen werd verward met een andere vermoedelijke dader, omdat hij op een letter na dezelfde naam had.

Smokkelen

De drugscriminelen slaagden erin om vanuit Zuid-Amerika en Marokko tonnen drugs, voornamelijk cocaïne en cannabis, de Belgische grens over te smokkelen. In maart 2021 maakt de politie bekend dat ze er in geslaagd is om Sky ECC te kraken en dat ze twee jaar lang met de criminelen heeft kunnen meelezen. Later dat jaar, op 21 oktober, volgt een gigantische huiszoekingsactie op 114 verschillende locaties in België.

Het gaat om het grootste drugsproces ooit in België. Het proces begon dinsdagochtend met 45 minuten vertraging, nadat een aantal tolken van de rechtbank het werk symbolisch had neergelegd, omdat hun betalingen op zich lieten wachten.