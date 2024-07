Langst onschuldig gevangengehouden Amerikaanse vrouw vrijgelaten

Een Amerikaanse vrouw die 43 jaar onschuldig vastzat voor moord, is vrijdag vrijgelaten. Een rechter vernietigde haar veroordeling tot een levenslange celstraf wegens moord. Het zou gaan om de langste onterechte veroordeling voor een vrouw in de VS.

door Joost van der Wegen

Beeld: De vrijgelaten en onterecht van moord beschuldigde Sandra Hemme (foto: The Innocence Project)

Op vrije voeten

De nu 64-jarige Sandra Hemma is vrijdag op vrije voeten gesteld, nadat ze meer dan vier decennia in de gevangenis doorbracht. Dat was voor een dodelijke steekpartij die ze volgens het bewijs in de zaak, naar nu blijkt, niet had kunnen plegen. De rechter in Missouri draaide de veroordeling daarom in juni al terug.

Geen motief

Hemme was er in 1980 van beschuldigd een 31-jarige bibliothecaresse in haar huis te hebben vermoord, terwijl ze daar geen motief voor had, er geen bewijs was dat de twee elkaar zelfs ooit hadden ontmoet, en zonder dat er forensische sporen voor de moord opdoken. De enige manier waarop ze met de moord in verband was gebracht, was omdat ze onder invloed van medicijnen, tijdens psychoses, en uit angst voor de doodstraf in een psychiatrisch ziekenhuis een onware bekentenis had afgelegd. Daarbij had ze bevestigend geantwoord op suggestieve vragen van rechercheurs.

Onder de pet

Opvallend is dat er nu aanwijzingen zijn dat de moord door een politieagent kan zijn gepleegd. Die gebruikte de credit card van het slachtoffer de dag na de moord en had zijn auto in de buurt van het huis van deze Patricia Jeschke geparkeerd toen zij daar was vermoord. Ook werden oorbellen van Jeschke in zijn eigen huis gevonden. Al deze door de FBI ontdekte feiten werden onder de pet gehouden door de lokale politie tijdens het onderzoek in 1980. De agent kan niet meer worden vervolgd. Hij stierf in 2015.