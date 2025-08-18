Laptop- en telefoonverbod voor advocaten bij bezoek gevangenis

Uitgebreid Het verbod op laptops, mobiele telefoons en usb-sticks gold tot nu toe alleen voor de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De DJI breidt het verbod nu uit naar alle penitentiaire inrichtingen. Als reden wordt genoemd dat de dienst “toenemende contrabande en crimineel handelen” wil tegengaan.

De Nederlandse Orde van advocaten wijst erop dat strafdossiers, maar ook reclasseringsrapporten, digitaal aangeleverd worden aan advocaten. ‘Door advocaten te verbieden hun laptop en andere digitale gegevensdragers mee te nemen naar een gesprek met een gedetineerde cliënt wordt het verlenen van adequate rechtsbijstand vrijwel onmogelijk.’

Geen rechtvaardiging

De beroepsvereniging noemt de voorgenomen werkwijze een uiting van groot wantrouwen richting de advocatuur en “een vergaande beperking van de goede en professionele beroepsuitoefening waarvoor geen rechtvaardiging of grondslag bestaat”. ‘Het niet kunnen gebruiken van digitale gegevensdragers tornt aan het recht op voldoende tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van de verdediging in (straf)zaken en levert een ongelijke positie van procesdeelnemers op.’

Grote gevolgen

Advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen zegt dat de nieuwe maatregel grote gevolgen zal hebben voor zijn beroepsgroep. ‘Er zal vertraging optreden in strafzaken. Dossiers zullen weer fysiek hardcopy verstrekt moeten worden aan zowel de cliënt alsook de advocaat. Rechters zullen meer dossiers moeten voorhouden (langere zittingen). Advocaten zullen cliënten vaker moeten bezoeken (extra kosten). De hele voorbereiding van strafzaken wordt teruggegooid naar de steentijd. De beroepsgroep is helemaal van de kaart. Plannen voor acties worden gesmeed.’

