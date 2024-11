21 november 2024

Legendarische smokkelaar pleit voor legalisering cocaïne: ‘Voorkom ontstaan Mexicaanse toestanden in Nederland’

Zelfs zijn collega’s uit het milieu noemen de Zeeuws-Vlaamse crimineel een ‘levende legende’. Vandaag komt het boek over het turbulente leven van drugssmokkelaar Sjef Faas uit; ‘Boter, hasj en pillen’. Faas heeft in het boek ook een mening over het Nederlandse drugsbeleid. ‘Legaliseer de verkoop van cocaïne. Daarmee haal je die uit de handen van de georganiseerde misdaad, en voorkom je dat in Nederland Mexicaanse toestanden ontstaan.’