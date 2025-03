‘Leider gekraakte berichtendienst Matrix overgedragen aan Litouwen’

Plus

In 2019 werd tijdens “Operation Fosca” een criminele organisatie opgerold waartoe de 52-jarige Litouwer behoorde. In het onderzoek werkte de Spaanse Nationale Politie samen met politiediensten uit het Verenigd Koninkrijk, Polen, Litouwen en Estland. Tegelijkertijd werden 22 verdachten gearresteerd op verdenking van drugshandel en het witwassen van ongeveer 680 miljoen euro. De Litouwer die is overgedragen aan Litouwen wordt gezien als de leider van de organisatie.