Levenloos lichaam in bassin gevonden onder verdachte omstandigheden

De politie heeft maandagavond het levenloze lichaam aangetroffen van een man, bij een kwekerij in Lottum in Limburg. Ze geeft aan dat er verdachte omstandigheden zijn. ‘We houden rekening met een mogelijk misdrijf.’

Overschot

Dat bevestigt een woordvoerster van de politie dinsdagochtend tegenover de krant De Limburger. Het stoffelijk overschot is maandagavond rond kwart over acht aangetroffen door een medewerker van een plantenkwekerij aan de Grubbenvorsterweg in een bassin met water.

Takelen

De politie houdt er rekening mee dat het mogelijk om een misdrijf gaat.

De plaats delict werd ruim afgezet. De politie was massaal uitgerukt, met zeven busjes op het terrein. Een sleepwagen kwam ter plaatse om de overledene uit het water te takelen, schrijft de krant. Het politieonderzoek is pas dinsdag in de vroege morgen gestart.

De recherche doet onderzoek om te kijken wat er is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.