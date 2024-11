Levenslang geëist tegen Engelse drugsbaas Robert Dawes voor moord op Gerard Meesters in 2002

Partij hasj Gerard Meesters werd geliquideerd, omdat leden van de criminele organisatie van Robert Dawes meenden dat zijn zus Jeanette en een vriendin van haar 1.150 kilo hasj hadden gestolen van de groep. Op 24 november 2002 staan vijf mannen voor de deur van Meesters. Drie daarvan gelden als grote namen in de Nederlandse onderwereld en zijn inmiddels overleden: Gwenette Martha, zijn neef Dennis Mongen en Etous Belserang. De andere twee mannen zijn Daniel Sowerby en Steven Barnes uit Engeland.

Spaans nummer

Meesters wordt in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar gemaakt dat hij een Spaans nummer moet bellen om te vertellen waar zijn zus is. Als dat niet gebeurt komen ze terug en dan niet om te praten. Meesters belt het nummer. Er komt slechts een half gesprek tot stand. Hij heeft geen idee waar zijn zus is. Na het gesprek belt hij de politie. Hij vermoedt dat de bedreiging te maken heeft met het achterover drukken van geld of drugs door zijn zus. Verder heeft hij, net als de politie destijds, geen idee. Een paar dagen later komen Daniel Sowerby en Steven Barnes terug en schiet Sowerby de onschuldige docent Gerard Meesters dood.

Levenslang

De Britse schutter Daniel Sowerby werd in 2005 veroordeeld tot levenslang. Zijn chauffeur Steven Barnes kreeg acht jaar wegens medeplichtigheid. De drie Nederlandse criminelen krijgen mildere celstraffen. De opdrachtgever bleef echter lange tijd buiten beeld. Het Gerechtshof stelde in 2006 dat de moord was gepleegd in opdracht van de organisatie.

Aangifte nabestaanden

In 2018 werd door politie en Openbaar Ministerie Noord-Nederland nieuw onderzoek gestart naar aanleiding van een aangifte van de nabestaanden van Gerard Meesters tegen de vermeende opdrachtgever. De nabestaanden hebben de veroordeelde schutter Sowerby opgezocht in de gevangenis en dat levert nieuwe informatie op. Datzelfde geldt voor opgenomen telefoongesprekken tussen de schutter en een Engelse onderzoeksjournalist. Met toestemming van de journalist worden deze door politie en OM beluisterd.

22 jaar cel in Frankrijk

Dit onderzoek leidde tot de vervolging van Robert Dawes, die in december 2020 in Parijs werd verhoord over zijn rol in de moord en later door Frankrijk aan Nederland werd uitgeleverd. Dawes is in Frankrijk veroordeeld tot 22 jaar celstraf wegens de import van 1.300 kilo cocaïne via de Parijse luchthaven Roissy. De drugs waren afkomstig uit Venezuela en verpakt in 31 koffers. Dawes zit vast sinds 2015. Hij wordt gezien als een van de grootste drugsbazen van Europa en werkte in Nederland samen met de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha.

‘Intellectuele dader’

Robert Dawes wordt de uitlokking van de moord ten laste gelegd. De officieren van justitie noemen hem de ‘intellectuele dader’. Dat betekent dat volgens de officieren zonder hem de liquidatie niet had plaatsgevonden. ‘De verdachte stond aan het hoofd van een criminele organisatie die handelde in drugs. Van die organisatie was de schutter lid. Dit blijkt volgens het OM uit diverse verklaringen en afgeluisterde telefoongesprekken. ‘De verdachte zette de lijnen uit. En het was evident dat je als lid deed wat hij zei.’

Angst

Gerard Meesters had niets te maken met de criminele organisatie waaraan Daws volgens het OM leiding gaf. ‘Hij is vermoord, enkel om anderen angst in te boezemen. Deze angst blijkt ook wel uit het strafdossier. Ondergeschikten van de verdachte durven nauwelijks te praten, bang dat ze zijn voor hun eigen lot of dat van de eigen familie. Want als er niet gedaan wordt wat de baas zegt, volgen er mishandelingen of martelingen. Zo zijn ooit de handen van één van de veroordeelde medeverdachten bewerkt met een hamer en moest die persoon zijn eigen urine drinken.’

‘Rücksichtsloze crimineel’

Hoewel Robert Dawes niet eerder is veroordeeld voor een moord, vindt het OM toch een levenslange gevangenisstraf passend. ‘Dat heeft mede te maken met het feit dat de verdachte zijn hele leven al een rücksichtsloze crimineel is. Hij is de leider van een criminele, gewelddadige organisatie. Het gerechtshof heeft eerder al geoordeeld dat deze organisatie mede tot oogmerk had het plegen van levensdelicten.’

‘Gruwelijke film’

Het OM trekt een parallel tussen de moord van 22 jaar geleden en recentere moorden en liquidaties. ‘Vanaf 2002 zijn de nabestaanden van Gerard Meesters terechtgekomen in een gruwelijke film. Zij hebben gezien hoe hun volledig onschuldige vader is vermoord door een criminele organisatie. Op een manier zoals in deze tijd advocaat Derk Wiersum. Peter R. de Vries en een broer van een kroongetuige om het leven zijn gebracht: ter afschrikking vermoord door gewetenloze criminelen.’

Zie ook:

OM vervolgt Britse drugsbaas Robert Dawes voor moord op Gerard Meesters