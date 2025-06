Levenslang geëist tegen NLS-leider “Nuto”

Hato De zaak loopt sinds 2014 met de beruchte schietpartij op luchthaven Hato in juli 2014, waarbij twee doden en zeven gewonden vielen. De twee doden waren lid van de rivaliserende Buena Vista City-bende. De liquidaties en moordpogingen vonden veelal plaats op Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast wordt W. beschuldigd van het transporteren van ruim 340 kilo cocaïne en witwassen.

Wraakacties

Volgens het OM vormt Urvin W. samen met Shurandy “Tyson” Q. de top van de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS), die opereerde vanuit Curaçao en vertakkingen had in onder meer Nederland, Sint Maarten, de Dominicaanse Republiek en Brazilië. De groep zou via onderlinge pgp-berichten liquidaties hebben gepland en grootschalige drugstransporten hebben uitgevoerd. De dood van W.’s vriendin Latoya Flanders in 2015 zou hebben geleid tot een reeks wraakacties, aangestuurd vanuit detentie van Urvin W. op Sint Maarten, bericht Curacao.nu.

Dekmantel

Tijdens de zitting toonde het OM een 18 minuten lange video over de criminele structuur van NLS. W. ontkent elke betrokkenheid en zegt dat NLS slechts een muzieklabel is, maar het OM noemt dit een dekmantel. W. was voor zijn detentie ook actief als gangsterrapper Gangstamillio. Hij werkte eerder samen met onder meer de Nederlands/Surinaamse rapper Henkie T. van rapgroep SBMG.

“Nuto” is gedetineerd in de EBI in Vught, maar zijn strafproces speelt zich af voor de rechtbank van Curaçao, waar hij volgens zijn advocaat onder “onmenselijke omstandigheden” vastgehouden wordt op de marinekazerne Suffisant.

De uitspraak in de zaak wordt in september verwacht.

Dominicaanse Republiek

Urvin W. werd op 29 mei 2024 naar Nederland overgevlogen, waar hij landde na een tussenstop op Curaçao. Hij werd uitgeleverd door de Dominicaanse Republiek, waar hij in april 2023 werd opgepakt, samen met Dennis G., alias “Rasta” en Terence “Slice” de V. uit Amsterdam-Zuidoost.

Dennis G. en Urvin W. vochten hun uitlevering aan Nederland aan.

Urvin W. ontsnapte in 2014 aan een liquidatie toen hij een straf uitzat in de gevangenis op Sint Maarten.

Zie ook:

“Nuto” en “Rasta” mogen aan Nederland worden uitgeleverd

Beelden arrestatie Nederlanders in Dominicaanse Republiek (VIDEO)

Caraïbische corruptie: politiek en liquidaties #2