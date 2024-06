Levenslang veroordeelde vrouw zat 43 jaar onterecht vast

Connect on Linked in

Een rechter in de Amerikaanse staat Missouri heeft vrijdag de veroordeling vernietigd van een inmiddels 63-jarige vrouw die 43 jaar onschuldig in de gevangenis zat. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Bekentenis

Sandra Hemme (foto), een psychiatrische patiënte, kreeg een levenslange celstraf voor de moord op bibliotheekmedewerkster Patricia Jeschke in 1980. Hemme had de moord bekend om zo te doodstraf te ontlopen. Bij gebrek aan bewijs werd ze alleen op basis van haar bekentenis veroordeeld.

‘Voltrekt tegenstrijdige verklaringen’

In januari 2024 had de Amerikaanse non-profitorganisatie Innocence Project – dat zich inzet voor het vrijpleiten van personen die ten onrechte zijn veroordeeld – gewezen op ‘voltrekt tegenstrijdige’ en ‘feitelijk onmogelijke’ verklaringen in de schuldbekentenis van Sandra Hemme. Volgens Innocence Project werd er geen rekening gehouden met de psychiatrische toestand van de veroordeelde vrouw en zou haar bekentenis zijn afgelegd terwijl ze zwaar onder invloed van medicatie was.

Agent

De rechter in Missouri besliste vrijdag dat er genoeg ‘duidelijk en overtuigend’ bewijs is voor de onschuld van de vrouw en vernietigde haar levenslange veroordeling. De moord zou gepleegd zijn door een destijds 22-jarige politieagent die in 2015 overleed en voor verzekeringsfraude en inbraken in de cel belandde.

Nooit eerder

Volgens Amerikaanse media heeft er in de VS nooit eerder een vrouw zo lang onterecht in de cel gezeten. Hemme moet nu opnieuw worden berecht of binnen 30 dagen worden vrijgelaten.

Haar advocaten reageerden opgelucht, in een verklaring zeggen ze: ‘We zijn de rechtbank dankbaar voor het erkennen van het ernstige onrecht dat mevrouw Hemme al meer dan vier decennia heeft doorstaan.’