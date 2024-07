Levenslange celstraf voor ‘gruwelijke moord’ op ex-vriendin in Kerkrade

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag de 57-jarige Roberto H. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vriendin Reagan Perez (42) in Kerkrade. Volgens het hof heeft H. zijn ex in 2019 ‘op gruwelijke wijze’ om het leven gebracht door haar op klaarlichte dag, terwijl anderen daarvan getuige waren, dood te steken. De rechtbank in Maastricht veroordeelde H. eerder tot 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Femicide

Volgens het hof is hier sprake van femicide. Roberto H. kon het namelijk niet verkroppen dat het slachtoffer de relatie met hem had verbroken en contact had met een andere man. Dit leidde tot meerdere aangiftes en meldingen van bedreigingen bij de politie en een contact- en locatieverbod. Reagan Perez durfde sindsdien niet meer alleen het huis uit. H. had voor zijn daad al tegen anderen gezegd dat hij haar zou vermoorden.

Vleesmes

Met inschakeling van een ander lukt het H. om op 10 juli 2019 op slinkse wijze in contact te komen met zijn ex-vriendin. Hij koopt een vleesmes en wacht haar op bij haar huis, en zodra zij nietsvermoedend met die ander weg wil gaan, komt hij aanrennen en steekt haar in de borst. Vervolgens trekt hij haar uit de tuin en snijdt op de stoep haar hals door. Perez overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Planmatig

Het hof is van oordeel dat H. planmatig handelde en er sprake is van moord met voorbedachten rade, en geen doodslag.

De straf van de rechtbank doet volgens het hof onvoldoende recht aan de feiten.

‘Het leven van de man laat een patroon zien van fors geweld en antisociaal gedrag. Hij heeft in het verleden voor een levensdelict al een gevangenisstraf van zeven jaar en een tbs-behandeling van dertien jaar ondergaan. Volgens de psychiater en de psycholoog die de man onderzochten, heeft dit het gevaar op herhaling echter niet verminderd. Zij schatten dat hoog in. De man is en blijft moeilijk peilbaar. Op momenten van krenking of het beëindigen van relaties kan hij vanuit zijn licht verstandelijke beperking en persoonlijkheidsstoornis ogenschijnlijk uit het niets extreem en buitensporig gewelddadig worden.’

Het hof heeft daarom afgezien van een nieuwe tbs-behandeling. Vanwege de ernst van dit feit, het eerdere delict gedrag en de noodzaak de samenleving te beschermen tegen het hoge risico op herhaling, komt het hof tot oplegging van een levenslange gevangenisstraf.

Leed vergroot

Het hof neemt het de man ook zeer kwalijk dat hij de schuld steeds in de schoenen van het slachtoffer heeft geschoven en nooit verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen. Hierdoor heeft H. het leed van de nabestaanden vergroot, aldus het hof.

H. moet daarnaast in totaal ook 45.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.