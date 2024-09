‘Lichte afname van plofkraken in Duitsland door Nederlandse daders’

Beeld: een plofkraak in Duitsland

Gepakt

Tot nu toe vonden er per jaar zo’n vijfhonderd plofkraken plaats in Duitsland, door Nederlandse verdachten. Voor de Duitsers is het sinds twee jaar een relatief nieuwe verschijnsel. De baas van het Duitse Bundeskriminalamt meldt aan De Telegraaf dat 70 procent van de daders die gepakt zijn, en dus bekend, uit Nederland afkomstig is. Mogelijk is dat cijfer nog hoger. De Duitse media spreken in dit verband van de Mocromaffia, van over de grens.

Daders

De Duitse politiebaas geeft aan dat in de bescherming van de pinautomaten veel eerder is geïnvesteerd, dan in Duitsland. ‘Daarom gaan de daders nu naar Duitsland of andere landen om hun daden te verrichten.’

De Duitsers worden wel langzaam wakker met hun opsporingsmethoden van plofkraken, waarbij soms zelfs huizen of panden instorten. De baas van het Bundeskriminalamt laat weten dat er inmiddels meer data en opsporingsmethoden worden uitgewisseld. Dat lijkt effect te hebben. Ook omdat Nederlandse daders vaker worden overgeleverd aan Duitsland. Dit jaar vinden er minder plofkraken plaats door Nederlandse daders, hoewel dat nog marginaal is. Het gaat om een teruggang van 8 procent, in plaats van een enorme toename.

Verbaasd

Duitsers zijn verbaasd over het feit dat het beroven van banken een Nederlands exportartikel van zware criminaliteit is. Naast mensenhandel en terrorisme, is deze vorm van georganiseerde misdaad ook een van de redenen waarom Duitsland onlangs de grenscontroles instelde.

De Telegraaf laat in een item over dit onderwerp zien dat er zelfs opleidingscentra in Nederland bestaan voor de plofkrakers, en dat regelmatig van snelle Audi’s gebruik wordt gemaakt, waardoor er over de Audi-bende gesproken wordt. Hierbij zijn overigens al doden gevallen, bij vluchtpogingen, of worden mensen gegijzeld.