Lichte daling aantal aanslagen met explosies in 2025

De politie stelt dat het aantal nog steeds te hoog is. ‘De gevolgen van explosies zijn ingrijpend, met soms zelfs dodelijke slachtoffers of ernstig letsel.’

Zwaar vuurwerk

De meeste aanslagen worden gepleegd met zwaar vuurwerk. De NOS schrijft dat bij ruim 500 explosies naast zwaar vuurwerk ook brandstof wordt gebruikt. De uitvoerders plakken dan één of twee Cobra’s op een fles benzine, waardoor een vlammenzee ontstaat en dus nog meer schade.

Aanslagen met explosieven gaan vaak over ruzies tussen bijvoorbeeld criminelen, concurrerende bedrijven, ex-partners of buren. Zij plegen zelf aanslagen of betalen bijvoorbeeld iemand anoniem via sociale media om de aanslag uit te voeren.

Jongeren

Het zijn meestal jongeren die bereid zijn om tegen betaling een explosief te plaatsen. De meest voorkomende leeftijd van deze jongeren is 16 jaar. De helft van de aangehouden verdachten is jonger dan 20 jaar. Veel uitvoerders bevinden zich in een kwetsbare maatschappelijke en economische positie. En soms ook in een psychisch kwetsbare situatie. Hierdoor zijn zij makkelijk beïnvloedbaar.

Snel geld

Meestal is snel geld verdienen een belangrijke reden voor de dader om een aanslag met explosieven te plegen. Vaak zijn ze eerder al in aanraking geweest met politie en justitie. De politie en het OM werken intensief samen om niet alleen uitvoerders, maar ook opdrachtgevers en tussenpersonen zoals ronselaars aan te pakken. Onder andere door middel van gericht opsporingsonderzoek en het in kaart brengen en verstoren van (inter)nationale netwerken en activiteiten.

Gezamenlijk actieplan

Het Offensief tegen Explosies is opgericht om de stijgende trend van het aantal aanslagen met explosieven in Nederland tegen te gaan. Het is een samenwerking onder voorzitterschap van burgemeester Carola Schouten (Rotterdam) en het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven. In april vorig jaar presenteerden zij een gezamenlijk actieplan met interventies gericht op alle facetten van aanslagen: preventie, opsporing en vervolging, lokale aanpak en nazorg.