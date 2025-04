Lid rapgroep Zone 6 opnieuw in cel, nu voor marteling in drugsmilieu Keulen

(Beeld uit archief)

In juni 2024 lieten Sudneyson B. en zijn twee Amsterdamse vrienden zich volgens justitie in Duitsland via sociale media strikken voor een geweldsklus die de opmaat was tot een heuse drugsruzie in Keulen.

700 kilo wiet

Het drietal werd in Amsterdam opgepikt en naar de regio rond Keulen gereden. Ze zouden eerst drie en uiteindelijk vijf mannen hebben gegijzeld die in een loods even buiten Keulen een partij van ruim 700 kilo wiet hadden moeten bewaken. De drugs zaten verstopt in zakken chips in een vrachtwagen en waren volgens de Duitse recherche ruim 3 miljoen euro waard.

Dubbelspel

Eén van de criminelen die de partij hadden moeten bewerken en opnieuw moesten verpakken, zou dubbelspel hebben gespeeld. Hij zou volgens Het Parool met twee onbekenden met geweld 350 kilo van de drugs hebben gestolen om die zelf door te verkopen.

De bewakers van de loods en de wiet werden verantwoordelijk gehouden. Ze werden volgens justitie in Duitsland door de drie Amsterdammers met tiewraps aan armen en benen op stoelen vastgebonden en urenlang bedreigd en mishandeld.

Knock-out

Ze kregen soms plastic zakken om hun hoofd. Een slachtoffer zei bijna te zijn gewurgd en zo hard te zijn gestompt dat hij bewusteloos raakte. De gegijzelden zouden met een stalen kabel op hun hoofd en lichaam zijn geslagen. Een van de slachtoffers werd met een machete in zijn arm gesneden.

Ontvoering

Sudneyson B. werd eind 2020 door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de ontvoering van een moeder en haar twee jonge kinderen van een woning in Amsterdam-Noord naar een woning in Almere. Opdrachtgever Joël H., alias gangsterrapper JoeyAK, kreeg met ruim drie jaar cel de hoogste straf voor de ontvoering, bedreiging en zware mishandeling van de vrouw.

Bigidagoe

In februari 2024 was Sudneyson B. volgens justitie de aanjager van de vechtpartij waarbij zijn vriend en Zone 6-kopstuk Bigidagoe na een feest in een partycentrum in Amsterdam-Sloterdijk werd doodgeschoten. De schutter werd eerder deze maand veroordeeld tot veertien jaar cel voor doodslag.

De Duitse en Nederlandse politie hebben in januari dit jaar 23 arrestaties verricht, naar aanleiding van geweld door Nederlandse drugscriminelen in Keulen. Daar vonden vorig jaar enkele explosies plaats in de ruzie om de grote partij wiet, en een ontvoering.

Zie ook:

‘Mocromaffia ontvoerde en folterde concurrerende groep in Duitsland’