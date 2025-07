22 juli 2025

Lid Trinitarios opgepakt voor dodelijke mishandeling in Londen

Voor een dodelijke mishandeling door een groep Trinitarios, in januari van dit jaar in Londen, is maandag in de Spaanse hoofdstad Madrid een lid van die gewelddadige bende opgepakt. Trinitarios is van oorsprong een straatbende uit New York, met achtergrond in de Dominicaanse Republiek, die steeds steviger gevestigd is in Spanje. Vorig jaar is in Amsterdam een verdachte van die criminele organisatie gearresteerd.