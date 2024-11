30 november 2024

Limburg: ruim 6 miljoen illegale sigaretten onderschept

De FIOD heeft vrijdag bekend gemaakt dat afgelopen maandag in Zuid-Limburg 6,2 miljoen illegale sigaretten zijn onderschept. Dat gebeurde in een loods in Hoensbroek (gemeente Heerlen). Het ging om sigaretten zonder accijnszegel.