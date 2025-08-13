‘Limburgse ondernemers lieten het breed hangen door verkoop designer drugs’

Lamborghini P. en Van W. bereikten een flinke omzet met hun illegale handel, zo is de verdenking. Van W. reed in een paarse Lamborghini Huracán, en ze zouden criminele winst hebben belegd in een belegging van 2,5 miljoen aan panden in de binnenstad van Maastricht.

Funcaps.nl is in beslag genomen door justitie in een onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Designer drugs die populair zijn bij recreatieve gebruikers, bijvoorbeeld in het uitgaanscircuit, zijn middelen als 4-MMC en 3-MMC. Door minimale veranderingen in de moleculaire samenstelling vielen vele varianten op dit soort drugs soms niet onder de Opiumwet.

Op 1 juli van dit jaar is die wet gewijzigd waardoor dit soort mazen in de wet zijn gedicht.

Geneesmiddelen

De recherche van de NVWA richtte zich afgelopen week vooral op grote hoeveelheden geneesmiddelen die in beslag zijn genomen bij Funcaps. Het gaat hierbij vooral om slaapmiddelen als benzodiazepinen, zoals Oxazepam, Lorazepam en Temazepam. De verdenking is dat Funcaps (ook) varianten van deze medicijnen verkocht.

Vier doden

In België werden de twee eigenaren van Funcaps in maart veroordeeld tot werkstraffen, in een strafzaak waarbij de Belgische justitie probeerde verschillende overlijdensgevallen te linken aan designer drugs die door hen zouden zijn verkocht.

In alle vier gevallen waren bij de slachtoffers verpakkingen van Funcaps aangetroffen. De rechter stelde in één geval vast dat het overlijden het gevolg was geweest van het innemen van designer drugs van Funcaps.