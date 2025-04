29 april 2025

Liquidatie in Athene met Kalasjnikov | Conflict met Oekraïense maffia

In de Griekse hoofdstad Athene is afgelopen donderdagmiddag een liquidatie in maffiastijl gepleegd op een plaatselijk bekende topcrimineel. De 53-jarige Giorgos Moschouris werd voor een medisch diagnostisch centrum in stadsdeel Chalandri doodgeschoten. De liquidatie komt waarschijnlijk voort uit een conflict met een Oekraïense maffiagroep.