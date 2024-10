‘Liquidatieproces Eris mogelijk vertraagd door nieuw bewijs uit gekraakte telefoons’

Het Eris-proces rond motorclub Caloh Wagoh loopt momenteel in hoger beroep en de uitspraak in de zaak wordt op 5 december 2024 verwacht, maar het AD schrijft dat het proces mogelijk vertraging oploopt nu het NFI twee telefoons heeft weten te ontsleutelen van Gwensley G. Hij werd in 2022 veroordeeld tot 22 jaar en 10 maanden cel voor de liquidatie op Farid Souhali, in april 2017 in Den Haag. Daarnaast werd hij veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, mishandeling van zijn ex-vriendin en wapenbezit. In hoger beroep eist het OM 26 jaar tegen hem.

Moordplannen

In pgp-telefoons van G. is de recherche na onderzoek van het NFI nu gestuit op een grote hoeveelheid berichten over liquidatiepogingen die centraal staan in het Eris-proces. Het zou daarbij volgens het AD gaan over onder meer moordplannen op de inmiddels overleden Robin van Ouwerkerk en Ahmet G. Ook in twee andere lopende Eris-deelonderzoeken zijn berichten aangetroffen, die moeten worden geanalyseerd door de recherche. Het Openbaar Ministerie zegt tegenover het AD te hopen voor eind november meer informatie te kunnen verstrekken over de voortgang van het Eris-proces.

Telefoons op cel

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat in woningen in Den Haag en Wassenaar telefoons van Gwensley G. zijn gevonden die zijn onderzocht. Het NFI deed jarenlang onderzoek naar verschillende mobiele telefoons en BlackBerry’s van G. die niet geopend en uitgelezen konden worden. In de cel van G. in Alphen aan den Rijn werd een iPhone aangetroffen. Ook bij Reaginon A. – die bijna 21 jaar cel kreeg voor de moord op Farid Souhali – werd in zijn cel overigens een mobiele telefoon aangetroffen.

Moord broer kroongetuige

De telefoons van Gwensley G. die nu voor vertraging dreigen te zorgen, bevatten volgens het AD mogelijk ook informatie over de moord op Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Ook in dat onderzoek dook de naam van G. op. Hij werd in 2018 vrijgesproken van het bezit van de pistoolmitrailleur die vlak bij de plek van de liquidatie van Redouan B. werd aangetroffen met zijn dna erop. G.’s dna was gevonden op de Scorpion pistoolmitrailleur die schutter Shurandy S. na de moord in Amsterdam in het water dumpte, maar de rechtbank vond het dna-bewijs onvoldoende.



De recherche beschikt over chatgesprekken van G. in de maanden voorafgaand aan de moord.

Vier keer levenslang

In juli 2022 legde de Utrechtse rechtbank levenslang op aan Delano “Keylow” R., Ferrel T., Jermaine B. en Feno D. voor het opdracht geven van meerdere moorden in de Nederlandse onderwereld. Kroongetuige Tony de G. kreeg 10 jaar. Andere verdachten in het Eris-proces werden veroordeeld tot straffen van één tot 30 jaar.

Zie ook:

Kaarten nog lang niet geschud in hoger beroep Eris-proces

Spannend hoger beroep megaproces Eris: vrijspraak, celstraf of levenslang