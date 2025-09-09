‘Jongen (16) doodde zichzelf met wapen voor aanslag’

Hofstad Lyceum R. de J. (26) uit Katwijk zette de drie tieners van 15, 16 en 19 jaar aan om een onbekend gebleven persoon voor 2500 euro in zijn benen te schieten, stelt de officier van justitie. Op 5 februari 2025 ging het vuurwapen af in het Hofstad Lyceum aan het Colijnplein (Waldeck) in Den Haag op de toiletten.

De J. zou aan het drietal geld, een vuurwapen en auto’s en een notitie met de opdracht hebben verstrekt. Ook is hij verdacht van handel in softdrugs. Het bewijs komt onder meer uit de telefoon van De J..

Hij zou de plannen hebben besproken via Snapchat. De advocaat van De J. stelt dat de gebruiker van het Snapchat-account dat de politie aan De J. toeschrijft geen aansturende of uitlokkende rol heeft gehad.

Jeugdrecht

De rechtszaak van de 15-jarige medeverdachte, die volgens het Openbaar Ministerie de vluchtauto zou regelen en ook instructies zou hebben verstrekt aan de 16- en 19-jarige, wordt volgens het jeugdrecht achter gesloten deuren behandeld.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen De J. staat voor begin december gepland, halverwege januari wordt zijn strafzaak inhoudelijk behandeld.