LIVE Dinsdag: 72-jarige vrouw dood gevonden in kanaal

Een 80-jarige man uit Assen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De man zit in volledige beperkingen en wordt verhoord. De omgeving wordt ruim afgezet, er wordt sporenonderzoek verricht en een politiehelikopter brengt de locatie van boven in beeld. Het lichaam wordt uit het water gehaald en geborgd voor nader onderzoek.

Explosie bij Haagse schoonheidssalon

In Den Haag is er een explosie geweest bij een schoonheidssalon aan het Eliasplein in de wijk Laakkwartier. De knal, waarschijnlijk het gevolg van zwaar vuurwerk, heeft een gat in een deur geslagen. Er raakte niemand gewond.

Volgens omroep West gebeurde het rond 01.15 in de nacht van maandag op dinsdag. De deurklink, het slot en de brievenbus van de deur zijn door de knal helemaal weggeslagen. Over de dader is niets bekend.

Vianen: woningen ontruimd na vondst explosie

In Vianen zijn dinsdagochtend uit voorzorg enkele woningen ontruimd omdat de politie een verdacht pakketje heeft gevonden. Dat pakketje bleek inderdaad explosief materiaal te bevatten.

Agenten vonden het pakketje op de Hogelandseweg rond 06.30. Het gaat waarschijnlijk niet om zwaar vuurwerk, want de politie zegt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) te hebben opgeroepen. De EOD heeft het pakketje afgevoerd.